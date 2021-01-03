شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي أمريكي شهير يصارع «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلنت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، السبت، أن مقدّم البرامج الحوارية الشهير لاري كينغ الذي عمل فيها لمدة 25 عاماً أصيب بفيروس «كورونا» المستجد ويعالَج في أحد مستشفيات لوس أنجلوس منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت «سي إن إن» عن «مصدر قريب من أسرة» لاري كينغ أن الإعلامي الأمريكي البالغ 87 عاماً أُدخِل مركز «سيدرز سيناي» الطبي.

ويعاني لاري كينغ أصلاً داء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، إذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ويُعتبَر لاري كينغ إحدى أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق متعددة الألوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة.

وقدم على مدى 25 عاماً برنامج «لاري كينغ لايف». وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.

وغادر لاري كينغ «سي إن إن» في عام 2010. لكنّه واصل إجراء المقابلات وكان يعرضها على موقعه الإلكتروني.