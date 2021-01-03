شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى: مشكلة تركيا ليست ما ترتديه النساء بل ما يتعرضون له من انتهاكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم حزب السعادة التركى المعارض، بيرول أيدين، إن أكبر ظلم يمكن أن يلحق بهذه الأمة هو جعل نسائنا مادة سياسية من خلال التركيز على ملابسهن، وجاء رد حزب السعادة ضمن حملة شنتها أحزاب المعارضة، اعتراضًا على وصف الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان لنساء المعارضة المحجبات بـ"عارضات الأزياء".

وأوضح أيدين أن مشكلة تركيا ليست ما ترتديه النساء، بل ما يتعرضون له من انتهاكات، وهو ما ترصده التقارير الصحفية لحصاد انتهاكات حقوق المرأة فى تركيا عام 2020، حيث بدت أوضاع النساء الحقوقية سيئة للغاية، وذلك حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وأفاد أنه كمواطن تركى مثله مثل العديد من الذين لا يحبون نهج الرئيس الذى يخلق مناخًا من العداء، ويجعل من نساء وطنه مادة للسخرية فى بلد تهيمن عليه النزاعات السياسية، مؤكدًا أن أردوغان تسبب فى حالة من الاستقطاب بين أفرد المجتمع التركي.