شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهابية تصدر بيانا تتشفى بوفاة وحيد حامد.. نائب المرشد السابق: فضح التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات تحتوى على التشفى الصريح دون الحاجة إلى أى تفسيرات، نشرت جماعة الإخوان الإرهابية بيانا عبر موقعها الرسمى حول وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، زاعمه أنه – أى وحيد حامد- كان يقدم أعمالا فنية تساند توجهات السلطة، وتنال من خصومها ومعارضيها، الأمر الذى يكشف للجميع شماتة الجماعة الإرهابية فى الموتى.

بدوره أنتقد محمد حبيب نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، تصرف جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن بيان الإرهابية ردا من التنظيم على ما كشفه وحيد حامد عن حقيقة التنظيم.

وقال "حبيب": "وحيد حامد كاتب عبقرى واستطاع أن يضع النقاط على الحروف على نشأة الجماعة، وقد فضح فكر الإخوان للمواطن البسيط".

ووثق الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد فى مسلسل "الجماعة" بدقة التاريخ السرى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان لافتا أن بعض المشاهد التى جاءت فى المسلسل كانت ترجمة حرفية لبعض ما ورد فى مذكرات قادة وزعماء الإخوان.

ولعل أبرز مثال على ذلك النص الذى كتبه وحيد حامد فقد حاول أن ينهى حالة الضبابية حول شخص سيد قطب، وطبيعة فكره، فاستعرض كيف صاغ أفكار "جاهلية المجتمع" و"الاستعلاء بالإيمان" و"العزلة الشعورية" من خلال النقاش داخل مستشفى السجن بين محمد فهيم، "الذى أدى دور سيد قطب بإتقان شديد" ومحمد يوسف هواش وكيف نفى تهمة التكفير عن نفسه فى مواجهة عمر التلمسانى، لكن هناك مشهدا ذا دلالة عندما رفض سيد قطب أداء صلاة الجمعة، بحجة غياب الخلافة، وأهمية المشهد أن التكفيريين فقط هم من يرفضون أداء صلاة الجمعة.