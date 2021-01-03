شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للنواب: لايجوز لأعضاء مجلس النواب أداء القسم بشكل جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، عدم جواز أداء أعضاء مجلس النواب اليمين القسم بشكل جماعى خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021 بسبب وجود موانع لائحية وقانونية، لافتا إلى أن العضو يبدأ مارسة مهام العضوية بمجرد أداء اليمين الدستورية.

جاء ذلك ردا على سؤال من ”الخليج 365” حول مطالبة بعض الكتابات الصحفية أن يؤدى النواب اليمين الدستورية بشكل جماعى توفيرا للوقت.

وأضاف الأمين العام للنواب: "كل الاجتهادات محل تقدير واحترام ولكن يجب أن يدور كل اجتهاد فى أطار هدف وأن يتفق مع القوانين واللوائح، فإذا كان الهدف تقليل الوقت فإن تحقيق هذا الهدف بهذا الشكل سيأتى على حساب تحقيق التباعد الاجتماعى وهو أحد الإجراءات الاحترازية التى نحرص على تطبيقها فى مواجهة فيرو س كورونا " مضيفا "حرصنا على تطبيق التباعد الاجتماعى فى لجان الاستقبال النواب لتسلم بطاقة العضوية وتم تنظيمها على مدار ستة ايام"

وأشار الأمين العام للبرلمان إلى أنه منذ 155سنة برلمان والأعضاء تؤدى اليمين بشكل منفرد، مضيفا اما السبب المانع والاهم هو أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016 ذكرت أنه تتم تأدية اليمين بالنسبة للأعضاء (عضوا عضوا).

واشار إلى أن المادة 276 من اللائحة تنص على يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

واوضح أنه طبقا لنص المادة يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

يذكر أن مجلس النواب يصبح جاهزا لعقد جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السنوى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021 من يوم 10 يناير 2021 ولكن هذا يتوقف على الموعد الذى يحدده الرئيس فى قرار دعوته المجلس للانعقاد.