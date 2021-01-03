5 مصابين في تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: أصيب ٥ مواطنين اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارتين ميكروباص ونقل علي الطريق الزراعي أمام قرية الحكر، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. والمصابون هم: " الكومي ا" 50 عامًا، " فارس ش" 40 عامًا، "حمدي ح"47 عامًا، مقيمون بالمنوفية، و"محمد ع" 27 عامًا و" محمد إ" 23 عامًا مقيمان بالبحيرة. جرى نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم.

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