الحديد والصلب: 1.2 مليار جنيه قيمة أراضٍ مقابل تسوية مديونيات لبنك مصر وبتروتريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية إن تقييم قطع الأراضي التي سيحصل عليها بنك مصر وشركة بتروتريد مقابل تسوية مديونيات على الشركة جاءت بقيمة 1.236 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أن تقييم قطع الأراضي المملوكة للشركة ومساحتها 270 فدانًا وقطع أراضي أخرى مساحتها حوالي 325 فدانًا جاء بحوالي 1.236 مليار جنيه تقريبًا، وذلك مقابل تسوية جزء كبير من المديونيات.

وفي يونيو الماضي وقعت الشركة بروتوكول تعاون لإنهاء مديونية الشركة مع بنك مصر بالكامل، مقابل نقل ملكية قطعتي أرض.

ووفقًا للاتفاق ستسدد شركة الحديد والصلب مبلغ 750 مليون جنيه كتسوية نهائية لقيمة حكمين قضائيين عليها، تسدد 50% منها أراضٍ غير مستغلة بالشركة و50% حصة من أسهم الشركة.

وفي يناير 2019، سددت الشركة القابضة، نحو 375 مليون جنيه من إجمالي المديونية عن طريق نقل ملكية حوالي 74 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها والمساهمة بها في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية.

ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في نوفمبر الماضي، بلغت مديونية الشركة لصالح شركة بتروتريد 4 مليارات جنيه.