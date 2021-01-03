محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلن المهندس مجدي على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد "سلام"، عن تسليم قطعة أرض بمساحة ٣٢٥ فدانا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وذلك لإقامة مشروع القرية الأوليمبية بمدينة شرق بورسعيد "سلام". وأشار حسين، في بيان اليوم، إلى أن تسليم قطعة الأرض، يأتي في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، لإقامة مدينة أوليمبية بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، حيث قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة، وتم تسليم الموقع فى وجود المسئولين عن الجهاز والوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز شرق بورسعيد: تسليم قطعة أرض بمساحة ٣٢٥ فدانا لـ"الشباب والرياضة" لإقامة قرية أوليمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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