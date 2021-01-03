"انشقت الأرض وبلعته".. قرار جديد للنيابة بشأن ضحية الهبوط الأرضي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

صرحت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، بتسليم جثمان ضحية الهبوط الأرضي الذي وقع في قرية "طيبة 1" لأسرته لدفنه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ووقع هبوط أرضي مفاجئ، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بقرية "طيبة 1" بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، ما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن تفاعلات كيمائية ببيارة مياه صرف خاصة بمصنع أجبان.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه جرى إخطار قسم شرطة العامرية أول لاتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن قطع المرافق ووضع حواجز بموقع الهبوط، لبدء أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لوضع أنسب الحلول للبدء في أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضي بقرية طيبة، حفاظا على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وحصل "الخليج 365" على صورة لضحية الهبوط الأرضي المشار إليه ويدعى "الحاج سعد الربيعي".