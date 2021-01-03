بلجيكا تُسجل 1590 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 67 وفاة جديدة؛ لتبلغ عدد حالات الوفاة 19 ألفا

و581 شخصا منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وفي وقت سابق سجلت بلجيكا 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء- أنه تم

تسجيل 139 حالة دخول جديدة خلال

24 ساعة وخروج 62 حالة من المشفى، كما يوجد 2440 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 510 مرضى إلى العناية المركزة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.