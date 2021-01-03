نيوزيلندا تُسجل أول إصابة بالسُلالة الجديدة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم الأحد اكتشافها لأول مرة 6 إصابات بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر في بريطانيا ضمن إجمالي 19 إصابة جديدة داخل فندق مخصص للحجر الصحي.
جنوب إفريقيا، وصلت إلى نيوزيلندا بين يومي 13 و25 ديسمبر وخضعت للاختبارات الروتينية في أماكن مهيأة للحجر في إطار الاختبارات الرقابية الروتينية أو لظهور أعراض على أصحابها".
وقالت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " ـ إن "الحالات 6 ، حيث 5 أشخاص جاؤوا من المملكة المتحدة وواحد من
يتلقون نفس العلاج المطبق على الإصابات بالفيروس التاجي العادي وأنه ليس أكثر ضررا باستثناء كونه أسرع انتشارا.
وأكد الدكتور آشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في نيوزيلندا أن المصابين بفيروس كورونا المتحور
بهذه الإصابات الـ 6 الأولى بالفيروس التاجي المتحور، تصبح نيوزيلندا البلد الـ 31 الموبوء بهذا الفيروس "البريطاني".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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