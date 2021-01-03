أوكرانيا تُسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأحد، تسجيل 4 آلاف و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و74 ألفا و93 حالة.
وقال ستيبانوف - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 158 طفلا و172 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.
حالة وفاة فيما تماثل 6 آلاف و250 شخصا للشفاء.
وأضاف أنه تم تسجيل 123
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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