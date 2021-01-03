تعافي أكثر من 24 ألف شخص بالجيش الروسي من كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة المتعافين من فيروس "كورونا" في صفوف الجيش الروسي بلغت 24 ألفًا و406 أشخاص؛ وذلك عقب تسجيل شفاء 97 عسكريًا خلال الساعات الأخيرة.
العسكريين الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" بلغ 15 ألفًا؛ وذلك في إطار حملة شاملة لتطعيم أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين".
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - "أن عدد
وسجلت روسيا 24 ألفًا و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعةالماضية، في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و236 ألفا و787 إصابة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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