سنغافورة تُسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و697 حالة.



وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية -

أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي لدى وصولهم البلاد.



ولم تُسجل الوزارة حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن

الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة.. بينما تعافت 58 ألفا و476 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.