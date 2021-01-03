أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و697 حالة.
أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي لدى وصولهم البلاد.
وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية -
الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة.. بينما تعافت 58 ألفا و476 حالة.
ولم تُسجل الوزارة حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تُسجل 35 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.