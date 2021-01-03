فنزويلا تُسجل 293 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
و965 حالة، فيما تلقى 4 آلاف و663 حالة العلاج في المستشفيات.
الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية، على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 114 ألفا و83 حالة، تعافى منها 108 آلاف و86 حالة، مشيرة إلى أن الحالات النشطة بلغت 4 آلاف
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية السبت أنها سجلت 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 59 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 106 آلاف و715 حالة، تعافى منها 102 ألف حالة.
ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان
وبلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 3980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 944 بعد تسجيل 6 حالات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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