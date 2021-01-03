الهند تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 18 ألفاً و177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و323 ألفاً و965 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 217 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 149 ألفاً و435 حالة.

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