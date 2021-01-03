روسيا تسجل أكثرمن 24 ألف إصابة بكورونا و504 وفيات

سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 3851 حالة في موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و236787.

وقالت السلطات إن 504 مرضى آخرين توفوا بسبب الفيروس مما رفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 58506.

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