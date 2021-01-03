وفيات كورونا بالمكسيك تقترب من 127 ألفاً

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة المكسيكية، إنها سجلت 6359 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و344 وفاة أمس السبت مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و443544 إصابة و126851 وفاة.

وتقول الوزارة، إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

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