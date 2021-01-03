حقيقة وفاة الشاب خالد

راجت إشاعة، يوم أمس السبت، استهدفت النجم الجزائري العالمي، الشاب خالد، إذ انتشر خبر كاذب عن وفاته في حادثة سير في دبي الإماراتية.

ونشرت وسائل إعلام جزائري أن الشاب خالد فارق الحياة في إمارة دبي، بينما نفى مقربون منه ذلك.

وشارك الشاب خالد، أمس، عدة صور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، وهو يستمتع بوقته في دبي.

واستقبل الشاب خالد السنة الجديدة في دبي، علما أنه كان قبل ذلك في المغرب، وأنجز فيديو كليب في مدينة مراكش.