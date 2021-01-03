الجاني والضحية شقيقان.. جريمة بشعة تهز الفقيه بن صالح

اهتزت ساكنة دوار ولاد حيديدو، ضواحي الفقيه بن صالح، أمس السبت، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها ثلاثيني على يد أخيه بواسطة سلاح أبيض.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن شابا في العشرينات من عمره طعن شقيقه الثلاثيني بسكين، فأرداه قتيلا، بعد نزيف حاد تسبب في وفاته في مسرح الجريمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشقيقين يقطنان وحدهما في المنزل نفسه، ويعانيان من اضطرابات نفسية، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا حول الحادث، بينما شهد مسرح الجريمة استنفار مصالح الدرك الملكي، والسلطة المحلية، إذ حلتا في عين المكان، لمعاينة الجثة، وفتح تحقيق فيالموضوع، لتحديد ملابسات، وظروف الواقعة، فيما تمكن رجال الدرك من توقيف المعني بالأمر.
يذكر أن جثة الهالك نقلت إلى قسم مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة قصد إخضاعها للتريح الطبي.
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