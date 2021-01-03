طقس الأحد.. طقس بارد بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسايس والهضاب العليا

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، والسايس والهضاب العليا، وبارد نوعا ما بالسهول الشمالية مع تكون صقيع أو جريحة.

وستتكون سحب منخفضة شرق الواجهة المتوسطية مصحوبة بأمطار خفيفة محلية، خلال الصباح، عدا ذلك ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال بالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 7 وناقص 2 درجات بالمرتفعات، وما بين ناقص 1 و5 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية الشمالية، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 5 و11 درجات بالسواحل الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 2 و7 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 7 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والواجهة المتوسطية والسهول الشماليةن وما بين 12 و17 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والسهول الوسطى وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج محليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطانطان.