شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام عملية استلام وتسليم بين مدير امن عدن الجديد والسابق والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021 تمت عملية الاستلام والتسليم، اليوم، بين مدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع ومدير امن عدن الجديد اللواء مطهر الشعيبي.

وتمت عملية الاستلام والتسليم وسط أجواء إيجابية بمقر إدارة امن عدن بحضور عدد من القيادات الأمنية. وفي عملية الاستلام وجه مدير امن عدن الحالي اللواء مطهر الشعيبي شكره لمدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع فيما تمنى الأخير التوفيق والسداد لخلفه.

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