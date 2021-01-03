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شكرا لقرائتكم خبر عن أسطوانة غاز تقتل 5 أشخاص في كابول والان مع التفاصيل
الأحد 3 يناير 2021
لقي خمسة أشخاص على الأقل، حتفهم الليلة الماضية، عندما انفجرت اسطوانة غاز، مما أدى لنشوب حريق ضخم في مخبز بميدان "باراكي" في العاصمة الأفغانية، كابول، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وقال فردوس فارامارز، أحد المتحدثين باسم مركز قيادة الشرطة الرئيسي في كابول اليوم الأحد إن الحادث وقع الليلة الماضية في ميدان "باراكي".
وأضاف أن الانفجار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وإلى جانب الحوادث الأمنية المؤسفة لانفجارات العبوات الناسفة والتفجيرات الانتحارية، فإن حوادث أخرى مثل نشوب حرائق وانفجارات اسطوانات غاز تهدد حياة الشعب.
وكانت اسطوانة غاز قد انفجرت في منزل بمنطقة "غني خيل" بإقليم ننكارهار ليلة الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من الأسرة وإصابة اثنين آخرين.
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