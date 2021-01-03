شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021 سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

بذلك، باتت الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة. ويوم السبت توفي 2378 شخصاً جراء كوفيد-19 في البلاد. وباشرت الولايات المتحدة حملة التطعيم في 14 ديسمبر. وتم حتى الآن تلقيح أكثر من 4,2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، اي أقل بكثير من 20 مليوناً وهو الرقم الذي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب في ذلك إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.

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