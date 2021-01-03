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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شرطة عدن يتعهد بضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى المدينة والان مع التفاصيل
الأحد 3 يناير 2021
تعهد اللواء مطهر الشعيبي، المدير الجديد لشرطة العاصمة المؤقتة (عدن)، بضبط وتعزيز الأمن في المدينة الحيوية.
ونقلت صحيفة "عدن الغد" اليومية عن الشعيبي قوله، إن إدارته ستسعى بكل قوة لإعادة ضبط الأمن في عدن، وتعزيز حضور السلطات الأمنية، بما يضمن سيادة حقيقية للنظام والقانون.
تصريحات الشعيبي تأتي عقب هجوم استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن ستة وعشرين قتيلا وأكثر من مائة مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة.
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