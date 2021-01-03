لجنة الصليب الأحمر تؤكد استمرار عملها في اليمن رغم حادث عدن المأساوي

الأحد 3 يناير 2021

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم السبت، إن عملها في اليمن مستمر رغم الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ثلاثة من موظفيها بينهم رواندي الجنسية وإصابة آخرين، في الهجوم الذي استهدف مطار عدن الأربعاء الماضي.



جاء ذلك خلال اتصال مرئي أجراه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وعبر عبدالملك، باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني عن التعازي القلبية والمواساة الصادقة لأسرة العمل الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذوي الضحايا الذين لقوا حتفهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعازي للحكومة والشعب في ضحايا الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي، مؤكدا استمرار عمل اللجنة في اليمن رغم هذا الحادث المأساوي وحرصها على تعزيز اطر الشراكة مع الحكومة اليمنية في الفترة القادمة.

وأشار الى استمرار اللجنة في جهود تيسير وتسهيل جهود تبادل الأسرى في اليمن، معبراً عن رغبته في زيارة العاصمة المؤقتة عدن واللقاء بدولة رئيس الوزراء من اجل تنشيط مجالات التعاون في عدد من الجوانب خلال الفترة القادمة