شكرا لقرائتكم خبر عن لاري كينج في المستشفى بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر مقرب من الأسرة إن كينج يتلقى العلاج في مستشفى سيدارز سيناي في لوس انجليس منذ اكثر من أسبوع. وبسبب بروتوكلات المستشفى، لم يتمكن أبناؤه الثلاثة من زيارته.
وكان كينج ، الذي يعاني من مرض السكري من النوع الثاني، قد تعرض لسلسلة من المشاكل الصحية شملت عدة أزمات قلبية، كما خضع لجراحة في القلب عام .1987
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