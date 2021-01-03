شكرا لقرائتكم خبر عن لاري كينج في المستشفى بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أنه تم نقل الاعلامي الأمريكي المخضرم لاري كينج 87 عاما للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

وقال مصدر مقرب من الأسرة إن كينج يتلقى العلاج في مستشفى سيدارز سيناي في لوس انجليس منذ اكثر من أسبوع. وبسبب بروتوكلات المستشفى، لم يتمكن أبناؤه الثلاثة من زيارته.

وكان كينج ، الذي يعاني من مرض السكري من النوع الثاني، قد تعرض لسلسلة من المشاكل الصحية شملت عدة أزمات قلبية، كما خضع لجراحة في القلب عام .1987