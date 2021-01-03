القبض على 'ارهابي' في 'داعش' بمحافظة كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، القبض على ارهابي في تنظيم داعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.



وقال بيان للوكالة تلقته الخليج 365، انه "من خلال المتابعة المستمرة للعصابات الارهابية ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من القاء القبض على احد الارهابين المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية".

واضافت الوكالة ان "الارهابي عمل بصفة مقاتل بمايسمى المفارز الارهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب، ومن خلال التحقيقات الاولية معهُ اعترف بأنتمائه لتلك العصابات الاجرامية وكذلك عمل ضمن مفرزة ارهابية لسرقة ومصادرة دور واملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة الى القوات الامنية اثناء سيطرة داعش الارهابي على القضاء".

واشار البيان الى ان "الارهابي تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالته للقضاء لينال جزائه العادل".