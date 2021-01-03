بالصور.. استمرار توافد الآلاف نحو ساحة التحرير

توافد الآلاف، صباح اليوم الاحد، إلى ساحة التحرير وسط بغداد، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "أعداداً كبيرة تتواجد في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، في حين يستمر التوافد باتجاه الساحة"، مبيناً أن "القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى الساحة".





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