تركيا: تحييد 5 من مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأحد تحييد خمسة "إرهابيين" في منطقة جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
وكتب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن "عناصر من قوات الدرك الخاصة تمكنت من تحييد الإرهابيين الخمسة مع أسلحتهم في جحرهم، حيث كانوا يختبئون في إحدى المغارات بجبل غابار".
وبينما لم يذكر الوزير شيئا عن انتماء المجموعة المستهدفة، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنهم من حزب العمال الكردستاني.
تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.
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