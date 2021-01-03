شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1171 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة المغربية، إنه تم تسجيل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 442 ألفاً و141 إصابة.



كما سجلت 27 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات بالمملكة بسبب الفيروس إلى 7452 حالة. وتعافى 2530 شخصاً آخر ليبلغ إجمالي المتعافين 412 ألفاً و168.

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