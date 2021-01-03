شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا و312 وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 10315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و312 وفاة خلال 24 ساعة.



وسجلت ألمانيا إجمالاً مليون و765666 إصابة و34272 وفاة.

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