شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند ترخص لاستخدام لقاح أكسفورد ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 رخصت الهند للقاحين ضد وباء كوفيد-19 أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية الأحد.

وأوضح المراقب العام للأدوية في الهند سوماني خلال مؤتمر صحافي أن اللقاحين "تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة"، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة والذي يسجل أكثر من 10,3 ملايين إصابة وحوالي 150 ألف وفاة جراء الفيروس.

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