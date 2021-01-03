الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم، إن ثمانية من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 12 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87117 حالة، بينهم 395 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82088 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.