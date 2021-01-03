شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1407 إصابات بـ«كورونا» و54 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز قالت وزارة الصحة المصرية، السبت، إنها سجلت 1407 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و54 وفاة، وذلك مقابل 1409 إصابات و56 وفاة، الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 140878 حالة من ضمنهم 113480 حالة تم شفاؤها و7741 حالة وفاة». ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقاً للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء، الخميس، عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض «عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته».

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