شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً في إصابات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب سجّلت الولايات المتحدة، السبت، رقماً قياسياً جديداً في أعداد الإصابات اليومية بوباء «كوفيد-19»، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة «جونز هوبكنز». وبذلك، باتت الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضرّراً من فيروس «كورونا»، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.

ويوم السبت وحده، توفي 2378 شخصاً جراء «كوفيد-19» في البلاد. وباشرت الولايات المتحدة حملة التطعيم في 14 كانون الأول/ديسمبر. وتم حتى الآن تلقيح أكثر من 4,2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، أي أقل بكثير من 20 مليوناً وهو الرقم الذي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب في ذلك إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.

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