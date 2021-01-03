شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا ليست عذراً في كأس الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جميع الأندية بقرار اعتبار أي فريق يتخلف عن حضور مباراته في مسابقة كأس الاتحاد، الذي ترعاه طيران الإمارات، خاسراً وخارج الدور الثالث للبطولة، وقال الاتحاد للأندية إن عليها أن تلعب في حال وجود 14 لاعباً سليماً من فيروس كورونا حتى لو بلاعبين من الأكاديمية وأكد الاتحاد عدم اعتماد أسماء اللاعبين في التشكيلة الرسمية حتى آخر لحظة كي يتيح للفرق الاختيار من بين اللاعبين الناجحين في الفحص.

وكانت فوضى إصابة اللاعبين بالفيروس مؤخراً تسببت في تأجيل مباريات بالدوري الممتاز، لذلك لن تتحمل الفرق مزيداً من المباريات المؤجلة في بطولات أخرى مع ازدحام الجدول

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