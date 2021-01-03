شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أبراموفيتش تعلن خطوبتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت صوفيا (26 عاماً) ابنة مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش خطوبتها على هامش إجازة في جزيرة سانت بارتس بالكاريبي، ونشرت الفارسة المحترفة صورة لخاتم الخطوبة من جيمي وعلقت: «يا لها من بداية رائعة لعام 2021».

وصوفيا واحدة من 5 أبناء من زوجة أبراموفيتش الأولى المضيفة الروسية ايرينا ( 1991 حتى 2007) وهم: ايليا، أرينا، أركادي، أنا.

وهي مهووسة بالخيول وكثيراً ما تنشر صورها مع جواديها المفضلين «باجزي» و«رينبو» (300 ألف استرليني )، ومثلت صوفيا بلادها في مسابقة القفز الاستعراضي وتقيم الآن مع والدتها في ويست ساسيكس وتذهب للجامعة في لندن بسيارة رنج روفر مصفحة ويرافقها حراس الأمن على مدار الساعة وقد جذبت الأنظار أول مرة بحفل عيد ميلادها الـ18 الذي أقامته في مطعم «أندر ذا بريدج» في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي ووصل عدد الحاضرين لـ500 شخص وتكلف 30 ألف استرليني وفق التقارير لكن لم يحضر والدها المقرب منها كثيراً الحفل لوجود طليقته، ودرست صوفيا علم الأحياء في الجامعة والاقتصاد والفيزيولوجي وتدرس الآن إدارة الأعمال في جامعة رويال هولواي في لندن.



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