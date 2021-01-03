شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 4 لاعبين في توتنهام بسبب خرق لوائح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه نجوم توتنهام الإنجليزي سيرجيو ريجيلون وايريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو دفع غرامات كبيرة وربما تحقيقاً من الشرطة على خلفية خرقهم لوائح الفئة الرابعة من الحجر المنزلي على هامش حفل رأس السنة مع لاعب ويست هام مانويل لانزيني.

واعتذر اللاعبون لأنديتهم بعد صورة ظهر فيها 11 شخصاً بالغاً و3 أطفال ورضيع فيما علق مدرب توتنهام مورينيو: «لا يمكنني السيطرة على حياتهم الشخصية».

من جهته، اعترف بنيامين مندي نجم مانشستر سيتي بخرق اللوائح بحفل بحديقة منزله ضم صديقين وطاهياً وأقارب بعد 3 أيام من تأجيل مباراة الفريق أمام ايفرتون لتفشي الفيروس بين زملائه، وعلق وكيل أعماله:«بنيامين وزوجته سمحا لــ6 أشخاص بحضور الحفل في منزلهما بمناسبة رأس السنة ويعترف بخرق اللوائح»، وجاء اعتراف مندي بعد انتشار صور الحفل في مواقع التواصل الاجتماعي.

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