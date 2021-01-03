شكرا لقرائتكم خبر عن أميري يدخل السباق على جائزة بوشكاش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دخل الألماني نديم أميري (24 عاماً) مهاجم وسط فريق باير ليفركوزن الألماني، سباق جائزة بوشكاش 2021 التي تمنح لأجمل هدف بالموسم بعد هدفه بالكعب أمام كيفن تراب حارس اينتراخت فرانكفورت، بعد تخلصه من المدافع ايريك دورم بتمرير الكرة من بين قدميه في الدقيقة العاشرة من اللقاء، ولم يساعد هدف أميري المذهل في كبح جماح الفريق المضيف الذي أنهى المباراة بهدف أمين يونس وهدف بنيران صديقة على يد ادموند تابسوبا، وشبه المراقبون هدف أميري بهدف الهولندي دينيس بيرجكامب بعد تفوقه على آخر مدافع من نيوكاسل 2002.

ولد أميري في 27 أكتوبر 1996 في لودفجشافن الألمانية لأبوين أفغانيين، وكان مولعاً بالكرة منذ الصغر والتحق بفريق والدهوف مانهيم وفي 2012 انتقل لهوفنهايم وسجل أول أهدافه في مباراة التعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 3-3 في 28 نوفمبر، في 30 إبريل 2016 سجل أميري هدف الفوز بالدقيقة الـ84 على حساب إنغلشتاد 2-1 وفي أكتوبر 2020 سجل هدفاً في مباراة الفوز على إسطنبول باشا شير بمسابقة يوروبا ليج 3-1 وهو أول فوز أوروبي لهوفنهايم، في يوليو 2019 وقع أميري عقداً لـ5 سنوات مع باير ليفركوزن.

دشن أميري مسيرته الدولية، رغم دعوة الاتحاد الأفغاني لكرة القدم لتمثيل المنتخب، مع منتخب ألمانيا دون الـ21 في مارس 2016 وكان ضمن المنتخب الفائز ببطولة أوروبا دون الـ21 عام 2017 على حساب إسبانيا في النهائي، ودشن أميري مسيرته في منتخب ألمانيا الأول في 9 أكتوبر 2019 بمباراة ودية أمام الأرجنتين وشارك بديلاً لجوليان براندت في الدقيقة 66.