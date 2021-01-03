صور عائلية لمارادونا تظهر جانبه الإنساني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شاركت عائلة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا محبيه بصور من الألبوم العائلي، وضم الألبوم صورة له وهو لاعب صغير في فريق كورينتيس وصورة أخرى وهو يواسي زميله ألبرتو باشيكو بعد خسارة مباراة في بطولة ايفيتا 1973 وصورة مع زوجته وابنته وأخرى وهو يحمل دمية ويحاول تخيل نفسه بالشارب.

وقال مارادونا في مقابلة في كتاب The Maradona Opus الجديد:«كنت لأكون لاعباً عظيماً لو أنني راعيت نفسي أكثر، كنت لأكون أفضل من بيليه بـ10 مرات وما كان ليكون بيني وبينه مقارنة أصلاً. لو كنت اهتممت بنفسي لوضعت بيليه في جيبي». وعن نفسه قال الأيقونة الراحل:«أنا صبي من الشوارع وشعبيتي لن تتراجع أبداً لأنني من البسطاء وواحد منهم».

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