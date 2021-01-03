شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مارين «طبق حلوى» لتسلية توتنهام في كأس الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وصف مراقبون، فريق مارين للهواة الخصم المقبل لفريق المدرب مورينيو في مسابقة كأس الاتحاد بأنه سيكون مثل«طبق حلوى» لتسلية نجوم توتنهام وقوته الضاربة، ويواجه لاعبو مارين كتيبة توتنهام الأحد المقبل وهي أكبر مواجهة في تاريخ النادي المتواضع الذي يقوده المدرب نيل يونج.

ويعمل لاعبو مارين، من ميرسيسايد، في مهن ترتبط بالقطاع الصحي مثل المدافع داني شو المعالج الذي شارك في مكافحة فيروس كورونا وزميله جوش سلومون ديفيز العامل في خدمات متابعة المرضى فيما يعمل جيمس باريجان كعامل نظافة.

دخلت ميرسيسايد الفئة الثالثة من الحجر المنزلي الأربعاء الماضي، لذا لن يسمح بوجود المشجعين في ملعبه لكن حماس النادي الذي تأسس في 1894 وترتيبه السادس في دوري الشمال (درجة ثامنة) كبير، فهذا أول صعود للدور الثالث بمسابقة كاس الاتحاد منذ 1993 وانتهت تلك المباراة بهزيمة أمام كرو 1-3. ويعد بيلي موري ( خال نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني ) أفضل مهاجم في تاريخ مارين وتولى تدريبه على مدى 33 عاماً رولي هوارد منظف زجاج نوافذ منزل أسطورة ليفربول كيني دالجليش.

وتلقى النادي الذي يرتدي الزي الأسود والذهبي ويلقب ب«مارينرز» (البحارة) مبلغ 83 ألف استرليني في 2019 لترميم ملعبه بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيسه ويتلهف كابتن الفريق نيال كمنز (مدرس الرياضة) لإيقاع توتنهام في الفخ لأنه يشجع لغريمه أرسنال.

ومدرب مارين الحالي نيل يونج (45 عاماً) لا يملك السيرة الذاتية لخصمه مورينيو لكنه يملك الحلم ويعلق:«سجل مورينيو مذهل وهو واحد من أفضل 4 أو 5 مدربين في العالم ويبدو أنه غيّر ثقافة توتنهام وجعلهم أكثر عصياناً على هز الشباك، كنت لاعب كرة لكن مسيرتي انتهت بعد خلع بالكتف لذلك عملت في التدريب من سن الــ24 مع كوينز بارك في دوري بيركنهيد، وطورت نفسي بنفسي، في شيستر لم يكن لديّ ملعب ولا لاعبون ولا زي ولا كرات لكن كونت فريقاً وصعدنا 3 مرات على التوالي وهي أول مرة في تاريخ النادي، وفكرت بالاعتزال في 2016 بعد إقالتي من تدريب ألترنشام لكن كرة القدم إدمان وتفتقدها فور تركها، وساعدت في تدريب هاليفاكس ثم عدت مدرباً أول في مارين موسم 2018-2019». فاتورة أجور لاعبي مارين لا تتعدى 1750 استرلينياً أسبوعياً وكان 2020 صعباً على النادي مالياً لدرجة استعان بمعونة الحكومة وطلب من المشجعين المساهمة في دفع الرواتب.

وشكلت بطولة كأس الاتحاد طوق نجاة؛ إذ حصل النادي على 300 ألف استرليني من الفوز على كواشستر ( درجة أولى) بالإضافة لعوائد البث التلفزيوني ومساعدة مشجعي توتنهام للفريق بشراء تذاكر وتذكارات الفريق. ويقيم مدرب ايفرتون أنشيلوتي بالقرب من ملعب مارين، ويزور جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، النادي بشكل منتظم للمساعدة في توزيع الطعام لكبار السن.

162 مركزاً بين الفريقين

الفرق بين توتنهام صاحب المركز الثالث في البرمييرليج وخصمه مارين هو 162 مركزاً ولم يلعب مارين 22 يوماً بين مباراته في الجولة الأولى لكأس الاتحاد والجولة الثانية في نوفمبر، لكنه نجح في الفوز على هافانت أند واترلوفيل 1- صفر في الدقيقة الأخيرة على يد المخضرم نيال كمنز، وقبل مواجهة توتنهام سيكون الفريق بلا لعب مدة 15 يوماً بعد غلق منافسات دوري الدرجة الثامنة مؤخراً وستكون التشكيلة مزيجاً من الخبرة والشباب.