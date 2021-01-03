شكرا لقرائتكم خبر عن فيرنانديز: بوجبا في قمة أدائه حالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد ارتفاع مستوى زميله الفرنسي بول بوجبا بعد مزاحمة البطل ليفربول في الصدارة (33 نقطة )، وقال فيرنانديز الذي اختير أفضل لاعب بمباراة الفوز على أستون فيلا (2-1 ) وهو الثامن من 10 مباريات: «بول كان في قمة أدائه أمام فيلا، كلنا نعرف من هو بول ولا شك في هذا لكن آمل أن يتوقف المشجعون عن الشك في إمكانياته».

ويساعد بول الفريق بشكل مميز وساهم في تسجيل هدفي المباراة، وهي بداية مثالية لعام 2021 والفريق يبني لشيء مهم، وركزت وسائل الإعلام البريطانية على ممانعة النجم الفرنسي تمديد عقده في اليونايتد لترجح أكثر إمكانية رحيله في الصيف، ومن جهته، أكد المدرب النرويجي سولسكاير أن أماد ديالو (18 عاماً) القادم من أتلانتا الإيطالي مقابل 36.3 مليون استرليني هو الصفقة الوحيدة الشتوية للنادي حالياً.

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