كورونا في ألمانيا: 10315 إصابة جديدة و312 حالة وفاة خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/فرانكفورت- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 10315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و312 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس خلال يوم واحد.

ولكن المعهد أشار إلى أن تحليل البيانات حاليا يعد صعبا؛ لأنه من المحتمل أن عدد المواطنين الذين أجروا اختبارات الفحص قد تراجع خلال فترة أيام عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة وما حولها، كما أنه من المحتمل ألا تكون جميع مكاتب الصحة نقلت بياناتها إلى المعهد. وبذلك من الممكن أن تكون هناك إخطارات لاحقة عن إصابات، بحسب المعهد.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وصل إلى 1765666 إصابة منذ بدء تفشي المرض في مارس من العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى اليوم إلى 34272 حالة وفاة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ حتى الآن 1381900 شخص.

وبحسب تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس السبت، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا 95ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب يمكنهم نقل العدوى إلى 95 شخصا آخرين.

ووفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 77ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وصل إلى 34 ألفا و257 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 39ر1 مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى نحو 48 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.