محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من تحرير طفل فرشوط، من خاطفيه ، بعد التوصل للجناة، بعد ساعات من خطفه، وعمت الفرحة عزبة هارون مسقط رأس الطفل عقب عودته إلى أحضان أسرته.
كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة فرشوط، بقيام مجهولين يستقلون سيارة حمراء، باختطاف الطفل عبد العاطي مختار عبد العاطي، 6 أعوام من عزبة هارون بفرشوط.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير الطفل، بعد ساعات من خطفه، ويجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. تحرير طفل فرشوط" المختطف في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.