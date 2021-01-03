خلال 24 ساعة.. تحرير طفل فرشوط" المختطف في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من تحرير طفل فرشوط، من خاطفيه ، بعد التوصل للجناة، بعد ساعات من خطفه، وعمت الفرحة عزبة هارون مسقط رأس الطفل عقب عودته إلى أحضان أسرته.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة فرشوط، بقيام مجهولين يستقلون سيارة حمراء، باختطاف الطفل عبد العاطي مختار عبد العاطي، 6 أعوام من عزبة هارون بفرشوط.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير الطفل، بعد ساعات من خطفه، ويجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.