انتشار أمني بمحيط مجلس الدولة قبل طعن مرتضى منصور على تجميد مجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

شددت قوات الأمن بمجلس الدولة، اليوم الأحد، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مجلس الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

فيما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المتقاضين والمترددين على المجلس دون كمامات طبية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.