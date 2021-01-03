البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 15827 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و314 وفاة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أميركا الجنوبية سجل أكثر من 7.7 مليون حالة إصابة و195725 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء قبل عشرة أشهر.

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