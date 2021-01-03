سعر عملة “البيتكوين” يحقق رقما قياسيا ويتجاوز 31 ألف دولار

ارتفع سعر عملة البيتكوين الافتراضية بنسبة 4 بالمائة ليسجل رقما قياسيا جديدا بتجاوز حاجز 31 ألف دولار.

ووفقا لبيانات منصات التداول فقد بلغت قيمة عملة البتكوين اليوم السبت 31,502,77 دولارا.

وكانت قيمة هذه العملة الافتراضية قد تخطت عتبة 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 دجنبر، وناهزت الـ30 ألفا في الأيام القليلة الماضية.

وبدأت هذه الطفرة نهاية أكتوبر الماضي بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة “بايبال” خدمة الشراء والبيع و الدفع بالعملات المشفرة.

وفضلا عن هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإن صناديق استثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، وذلك رغم الحذر الذي ساد لمدة طويلة.

ويرى كثر من المؤمنين بقيمة بهذه العملة، أنها تستمد أهميتها من كونها تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت من شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 2008 وظل ت غير تابعة لأي مؤسسة مالية.

وشهدت قيمة البتكوين تقلبات واسعة النطاق. فقد قاربت قيمتها في 2017، ألف دولار، ثم شهدت ارتفاعا على مدى أشهر قبل تحقيقها طفرات متتالية تجسدت في تضاعف القيمة عدة مرات.