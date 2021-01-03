11 قتيلا في هجوم بأحد مناجم الفحم بباكستان

الأحد 3 يناير 2021

قُتل 11 شخصا، الأحد، في حادث إطلاق نار على أيدي مجهولين بأحد مناجم الفحم في إقليم بلوشستان الباكستاني.



وقالت الشرطة المحلية إن عمال المناجم كانوا في طريقهم إلى العمل بمنطقة ماخ عندما خطفهم مسلحون واقتادوهم إلى الجبال القريبة، وأطلقوا النار عليهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن العديد من عمال المناجم أصيبوا في إطلاق النار، وبعضهم في حالة حرجة.

بينما تم نقل العمال المصابين إلى مستشفى ماخ، وفقا للشرطة.

لكن نائب مفوض كويتا، مراد كاس، أكد في وقت لاحق أن 11 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأصيب أربعة.