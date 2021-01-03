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شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الأمطار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 يناير 2021

دعت شرطة أبو ظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تقلبات الطقس وهطول الأمطار.

 

وحثت على خفض السرعات إلى 80/كم الساعة في الظروف الجوية المتقلبة ، وترك مسافة أمان كافية، مؤكدة أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية. 

 

  ودعت قائدي المركبات إلى  التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها  على طرق إمارة  أبوظبي  في أوقات  الضباب والأحوال الجوية  المتقلبة  مثل حالات  تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار.

 

وأوضحت أن سرعة ضبط  الرادار في تلك الظروف  هي "السرعة"  التي يتم تحديدها  على الشواخص واللوحات  المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة  على الطرق  أو بواسطة الرسائل النصية.

#شرطة_أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الأمطار@ADPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BzW5OOdKVQ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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