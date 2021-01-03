شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل رقما مفزعًا في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ومع ذلك، حذرت المجموعة بتوخي الحذر في تفسير الأرقام لأن البيانات تعطلت بسبب فترة العطلة.
وكتب مشروع متتبع كوفيد19- عبر تويتر "نفتقد اليوم جميع البيانات القادمة من 7 ولايات، ولم تقم 9 ولايات أخرى بتحديث عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج / وحدة العناية المركزة / او يخضعون للتنفس الصناعي الحالي.و تقوم بعض الولايات بالإبلاغ بشكل طبيعي، والبعض يبلغ عدة أيام من البيانات، وجميعها تقريبًا تتعامل على الأقل مع بعض أيام العطلات بشكل تراكمي".
وأظهرت البيانات أن الولايات أبلغت عن 1ر2 مليون اختبار، ونقل 123 الفا و 639 شخصا للعلاج بالمستشفيات و 2367 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم السبت.
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